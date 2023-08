3 receitas de bombons veganos fáceis de fazer

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda. Adicione o coco ralado e cozinhe por um minuto. Acrescente o amido de milho e mexa até formar uma pasta. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um retângulo. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em banho-maria, derreta o óleo de coco. Depois, desligue o fogo, junte o cacau em pó e o melado de cana e misture bem. Passe os bombons sobre a mistura e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com coco ralado.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto os morangos e o chocolate, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Disponha um dos morangos sobre ela e o envolva. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter. Passe os bombons sobre a mistura e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as tâmaras, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, retire as tâmaras do recipiente e disponha sobre um liquidificador. Adicione um pouco da água em que as frutas ficaram de molho e bata até obter uma pasta. Transfira para um recipiente, junte o coco e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e enrole no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o recheio e leve ao freezer por 15 minutos.

Cobertura

Em banho-maria, derreta o óleo de coco. Desligue o fogo, espere amornar e disponha no liquidificador. Acrescente o cacau em pó, o melado e o sal e bata até obter um creme. Retire os bombons do freezer e passe sobre a cobertura. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.