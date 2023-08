3 receitas com bacalhau para ocasiões especiais

Além disso, é fonte de vitaminas essenciais, incluindo as vitaminas do complexo B , fundamentais para o metabolismo energético, o bem-estar neural e a formação de glóbulos vermelhos. Tem minerais essenciais, como o selênio, que tem propriedades antioxidantes, e o fósforo, necessário para a saúde dos ossos e dentes. Ainda, contém nutrientes como a vitamina A, essencial para a saúde dos olhos e a manutenção da visão.

Bacalhau gratinado com batatas

Ingredientes

1 posta de bacalhau

2 colheres de sopa de azeite

4 batatas cortadas em rodelas finas

2 colheres de sopa de margarina

2 colheres de sopa de farinha de trigo

200 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o bacalhau, retire a pele e as espinhas e reserve a água. Em uma frigideira com o azeite, frite as batatas rapidamente. Em uma panela, doure a margarina em fogo brando, coloque a farinha de trigo e mexa. Adicione a água reservada aos poucos, até obter uma mistura espessa. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa, intercale camadas de batatas e bacalhau e regue com o creme. Leve ao forno preaquecido à temperatura média para gratinar. Retire do forno e sirva.

Bacalhau especial

Ingredientes

1 1/2 kg de bacalhau dessalgado

8 batatas em rodelas

300 g creme de leite sem soro

200 ml de leite de coco

100 ml de azeite de oliva

4 tomates em rodelas

2 cebolas em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

400 g de muçarela fatiada

Sal, pimenta-do-reino e azeitona preta sem caroço a gosto

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

Modo de preparo

Unte um refratário com azeite, forre-o com uma camada de batata e bacalhau, cubra com camadas de tomates, pimentão, cebola e muçarela. Coloque o azeite e as azeitonas pretas. Regue com o leite de coco e faça a última camada com muçarela, azeitonas e creme de leite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido na temperatura baixa por 1 hora. Retire o papel-alumínio e deixe gratinar. Sirva em seguida.

Risoto de bacalhau com azeitonas

Ingredientes

250 g de bacalhau

2 l de água

1 colher de sopa de azeite extravirgem

1/2 xícara de chá de alho-poró

1/2 cebola média ralada

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

200 g de molho de tomate

Queijo ralado para polvilhar

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o bacalhau, cubra com a água e reserve por 12 horas, trocando a água algumas vezes. Escorra o bacalhau e desfie (reserve 3 xícaras de chá da água). Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure o alho-poró e a cebola. Acrescente o arroz e o bacalhau e refogue por 3 minutos. Coloque o vinho branco e refogue até evaporar. Em uma panela média, junte a água reservada e o molho de tomate. Misture e deixe ferver. Acrescente o molho aos poucos ao arroz. Cozinhe mexendo sempre até secar todo o líquido. Repita o processo até que o molho tenha acabado e o arroz esteja cremoso. Desligue o fogo, acrescente as azeitonas e a manteiga e misture. Transfira o risoto para uma travessa, polvilhe o queijo ralado e sirva imediatamente.