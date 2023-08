3 receitas de drinks de saquê com frutas

Originário do Japão, o saquê é uma bebida alcoólica milenar feita a partir da fermentação do arroz. Muito comum na cultura japonesa, a bebida é enquadrada na mesma categoria do vinho e, devido ao seu aroma doce e suave, rompeu barreiras e conquistou o paladar de diversas nacionalidades.

Atualmente, o saquê é muito utilizado no preparo de drinks, principalmente por quem quer inovar, surpreender os convidados ou simplesmente experimentar algo novo. E o que é ainda melhor, é perfeito para combinar com frutas para deixar as bebidas ainda mais bonitas e brindar em grande estilo.

Por isso, o bartender Elvis Bueno, parceiro da Azuma, ensina 3 receitas de drinks com saquê para você experimentar. Veja!