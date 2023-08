Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 18/08/23

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 18 de agosto de 2023 (18/08/23), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Thor" é um longa-metragem dirigido por Kenneth Branagh.

Thor estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai, Odin, quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar, o jovem guerreiro desobedece as ordens do pai e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido com a atitude do filho e herdeiro, Odin retira seus poderes e o expulsa para a Terra. Lá, Thor acaba conhecendo a cientista Jane Foster e precisa recuperar seu martelo, enquanto seu irmão, Loki, elabora um plano para assumir o poder. Mas os guerreiros do Deus do Trovão fazem a mesma viagem para buscar o amigo e impedir que isso aconteça. Só que eles não vieram sozinhos, e o inimigo está presente para uma batalha que está apenas começando.

