Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Cangaço Novo" e "Ahsoka", confira as opções!

Prime Video



Cangaço Novo conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário morador de São Paulo, que vira cangaceiro ao tomar conhecimento da herança de seu pai biológico. No faroeste brasileiro, Ubaldo, que tem poucas memórias da sua infância, conhece suas irmãs Dilvânia e Dinorah e percebe o quanto a vida deles é impactada com problemas estruturais do brasil, como o crime organizado e a política. Para cumprir o legado de seu pai biológico, ele se tornará o novo líder de uma gangue que promete revirar o coração do Nordeste.



Disney +



Ahsoka Tano está à caça do malvado Grande Almirante Thrawn na esperança de que isso a ajude a localizar o desaparecido Ezra Bridger, o jovem Jedi que desapareceu com Thrawn há muitos anos.