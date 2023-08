Museu de Arte da UFC inaugura ‘Balbucio 20’ nesta sexta, 18

A partir desta sexta-feira, 18, está disponível para visitação "Balbucio 20" no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC). A iniciativa surge em comemoração aos vinte anos de formação do coletivo de artistas cearenses, majoritariamente composto por alunos do Curso de Comunicação Social da UFC.

A ideia da ação parte do reencontro entre os integrantes após doze anos do encerramento formal das ações coletivas, que aconteceram entre 2003 e 2011. Durante o período de atuação, o grupo produziu mais de 40 obras em diferentes linguagens artísticas, além de seminários, exposições e trabalhos bibliográficos.

