6 dicas para se proteger de vazamento de dados

“À medida que utilizamos o mundo digital, também nos expomos a um risco crescente de vazamentos de dados. Isso porque, nessa era digital, nossas informações pessoais e empresariais se tornaram valiosas commodities para os criminosos, que enxergam na vulnerabilidade dos dados uma oportunidade bastante lucrativa. Por isso, todo cuidado é pouco”, alerta Wanderson Castilho.

O vazamento de dados pode incluir numerosas informações pessoais, como nomes, endereços, números de telefone, números de identificação pessoal, informações financeiras, registros médicos, senhas, entre outras informações pessoais. Pode ser causado por diversos fatores, como ataques cibernéticos, erros em códigos de criptografia e falta de conhecimento dos próprios usuários.

Segundo Wanderson Castilho, um vazamento de dados é capaz de dar origem a outros golpes ainda mais severos. “O vazamento de dados fornece informações importantes para os cibercriminosos, assim eles podem explorar e manipular as vítimas de maneiras mais sofisticadas e personalizadas. É muito comum os fraudadores usarem as informações para roubo de identidades, extorsão e aplicar phishing”, explica.

Torne suas senhas mais complexas (Imagem: Ground Picturec | Shutterstock)

Aprenda a se proteger na internet

A seguir, Wanderson Castilho lista algumas dicas para você se proteger na internet e evitar o vazamento dos seus dados. Confira!

1. Senhas robustas

Para Wanderson Castilho, uma das formas mais simples e eficazes de aumentar nossa segurança online é utilizando senhas fortes. “Ao criar suas senhas, opte por senhas com, pelo menos, oito caracteres, combinando números, letras maiúsculas e minúsculas e símbolos. Essa diversidade dificulta que qualquer cibercriminoso decifre sua senha”, resume. E complementa: “Já é bastante comum, na hora do cadastro, as empresas incentivarem uma política de conscientização, com alertas e dicas de como criar senhas. Opte por segui-las”, diz.