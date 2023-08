Instituto de Música Jacques Klein faz concerto nesta sexta, 18

A Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein realizará concerto gratuito no Teatro Celina Queiroz nesta sexta-feira, 18

O Teatro Celina Queiroz, na Universidade de Fortaleza, recebe nesta sexta-feira, 18, concerto da Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein. A apresentação mescla repertório clássico com composições mais recentes. O evento será realizado às 19 horas e é gratuito, com retirada de ingressos pelo site Sympla Bileto.

É possível também levar uma lata de leite para doação ao Instituto da Primeira Infância (Iprede), organização que se dedica a promover o desenvolvimento da primeira infância em Fortaleza. Os músicos levarão à plateia repertório variado e de autores consagrados, indo de Coldplay a Heitor Villa-Lobos.