Saiba como conseguir desacelerar e valorizar o simples

Desapegar dos excessos e ficar só com o que importa é um trabalho de profundo autoconhecimento (Imagem: VectorMine | Shutterstock)

“É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim”, canta Lenine em Simples Assim. Tal qual o músico pernambucano, muita gente nutre o anseio por uma vida mais fluida, mais próxima da suavidade de andar descalço pela casa do que da afobação ao volante ao ter de cumprir uma agenda abarrotada. Porém, boa parte das pessoas se acostumou a existir no modo automático das máquinas e nem percebe quão atrelada sua correria está à busca por um padrão de sucesso insaciável, sempre de olho na conquista seguinte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tanto acúmulo não abrirá passagem para um jeito mais arejado de levar a vida a menos que nos movamos devagar, refinando a percepção de nós mesmos e de nossas prioridades à medida que o autoconhecimento se aprofunda.

“É um processo de desapego que acontece aos poucos. Com calma e paciência, descobrimos o que faz nosso coração sorrir e nossa alma se apaziguar”, afirma Luciana Pianaro, CEO e publisher da Vida Simples. A complexidade que é viver Viver com simplicidade é um valor cada vez mais indissociável de uma vida sã. Não há dúvidas quanto a isso. No entanto, existir, por si só, é um acontecimento complexo, e não devemos fingir o contrário. De acordo com a psicologia existencial, assim que nasce, o ser humano desembarca numa realidade atravessada por contingências que extrapolam o seu querer. Difícil calcular a carga de angústia que isso nos traz. Como pode, cada um vai encontrando formas de lidar com essa complicação pré-adquirida. “Aprendemos muito cedo que não temos o controle dos acontecimentos em geral, ao mesmo tempo em que o mundo no qual vivemos nos oferece uma infinidade de dispositivos técnicos que criam a ilusão de controle”, formula a psicóloga Anna Paula Rodrigues Mariano, criadora do Espaço Cuidar. Se é simples, é de verdade Veja que paradoxal: quanto mais nos lançamos em direção às coisas para possuí-las, multiplicá-las, moldá-las do nosso jeito exato, mais vazios nos sentimos. Porque, na maioria das vezes, elas não nos preenchem com significados profundos, que realmente façam valer nossa passagem pela Terra. Resultado: nossas forças se esvaem, arrastando com elas a alegria de estarmos vivos. Como uma compensação natural aos excessos que permeiam a vida contemporânea, o anseio por simplicidade vem nos lembrar que não precisamos nos esfolar para manter tudo sob controle, correspondendo a ideais de desempenho e de adequação social que, não raramente, nos distanciam da nossa essência. “Acolher as nossas questões com serenidade, dando o tempo necessário para cada processo que vivemos, sem a pretensão de agir na régua da velocidade e da eficiência, é uma experiência que nos aproxima de uma vida mais autêntica”, frisa Anna Paula.

Trabalhando em um propósito coletivo Talvez você esteja curioso para saber qual é o lugar da simplicidade no dia a dia de uma empresa cujo nome é justamente Vida Simples. Bem, já atravessamos períodos complexos, não pense que não! Mas também aprendemos a ampliar a consciência acerca do nosso papel, além de amadurecermos pontos cruciais para a fluidez do trabalho em equipe, tais como organização de processos, simplificação na comunicação e autonomia para o time. “As pessoas sabem o que precisa ser feito e até onde podem ir sozinhas, têm espaço para opinar e, acima de tudo, acreditam no propósito, o que reforça o desejo de fazer daqui um lugar simples e fácil de se trabalhar”, detalha Luciana. Adeus ao acúmulo Apesar da vontade de descomplicar a vida, podemos nos esquecer do que nos basta. Por isso, vale se cutucar de vez em quando: “Ei, o que é suficiente para te acalentar?”. Nesse questionamento, ancora-se a filosofia minimalista, corrente que caminha na contramão do consumismo a fim de forjar uma vida centrada em experiências e relacionamentos significativos, valorizando as miudezas de cada dia.