6 lugares que você precisa conhecer na Eslovênia

Durante sua história, a Eslovênia fez parte do domínio dos Habsburgos da Áustria e, já no século 20, da Iugoslávia. Depois de sua independência, a Eslovênia passou por um período de prosperidade econômica e integrou a União Europeia em 2004. Culturalmente, os eslovenos possuem mais semelhanças com os italianos, alemães e suíços do que com seus vizinhos dos Bálcãs.

Das montanhas nevadas dos Alpes a um pequeno litoral banhado pelo Mar Adriático, a Eslovênia possui um território compacto, o que facilita os deslocamentos pelo país. Aliás, sua área corresponde à do estado de Sergipe. Com dois milhões de habitantes, tem o 25º maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo.

Com uma boa variedade de atrações, a Eslovênia promete uma viagem inesquecível e é uma ótima opção para quem quer fazer um roteiro na Europa que foge do tradicional. Você pode combinar uma visita a esse pequeno destino com uma viagem à Itália, à Áustria, à Hungria ou à Croácia – países que fazem fronteira com a Eslovênia.

A seguir, confira alguns dos melhores destinos para explorar a cultura e a beleza da Eslovênia!

1. Cidade de Liubliana

Um roteiro pelo país inclui as mais diversas paisagens, começando pela capital Liubliana. Cercada por parques e repleta dos mais fotogênicos cenários, é uma cidade digna de contos de fadas. Bem arborizada, sustentável e com um centro histórico onde carros não são permitidos, é considerada uma das capitais mais verdes de toda a Europa.

Arquitetura de Liubliana

A arquitetura de Liubliana é marcada por diferentes estilos, como o barroco, a art nouveau e as obras do renomado arquiteto esloveno Jože Plečnik. Ele foi o responsável por dar à cidade a cara que ela tem hoje, com belas construções como a Tromostovje (Ponte Tripla). No coração do centro histórico está a Praça Prešernov trg, cartão-postal de Liubliana, que abriga a Igreja Franciscana, com sua fachada rosa.

Além da Ponte Tripla, vale conferir a Ponte do Dragão (Zmajski most), guardada por grandes estátuas de dragões, que são considerados símbolos da cidade. É ao longo do Rio Liublianica, junto ao centro, onde você vai encontrar muitos pontos turísticos, como a Catedral de São Nicolau e o Mercado Central, além de diversos restaurantes e cafés com mesas ao ar livre.

Outros pontos turísticos da cidade

Em uma colina no centro histórico, o Castelo de Liubliana tem mais de 900 anos e oferece vistas incríveis para a cidade, além de abrigar museus, restaurantes e um café. O acesso é por um funicular. Perto do Parque Tivoli, visite também a Galeria Nacional, o principal museu de arte do país, e o Museu Nacional da Eslovênia.

Passeios de bicicleta

A maior parte das atrações de Liubliana pode ser visitada em roteiros a pé ou de bicicleta. A cidade, inclusive, incentiva o uso de bicicletas, que podem ser emprestadas por meio do sistema de compartilhamento local – o BicikeLJ.