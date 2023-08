5 dicas para facilitar o dia a dia e a manutenção do lar

Antes de decidir sobre os objetos ou a mobília de um espaço, uma boa opção é checar as recomendações de limpeza para cada um deles, adequando a rotina de arrumação do ambiente ao dia a dia. “Um exemplo é o piso de madeira. Quem não ama a sensação confortável de pisar descalço e o acolhimento que ele fornece? Mas há de se considerar que esse tipo de revestimento requer processos de limpeza que dão um trabalho a mais, sem contar que, se a família tem um animal de estimação, definitivamente a escolha será um transtorno quando o xixi no lugar errado começar a manchar o piso”, avalia a arquiteta.

Alguns detalhes no momento de escolher os itens do ambiente são fundamentais para definir como será a rotina de manutenção dos móveis para cada morador. A arquiteta Cristiane Schiavoni dá dicas de como escolher cada um deles!

No caso dos pisos, é indispensável a atenção com questões como textura e cor. “Os antiderrapantes, que, muitas vezes, são eleitos com o propósito de deixar o ambiente mais seguro, pode dificultar a limpeza. Pensando na usabilidade, cerâmica e porcelanato são imbatíveis, pois podemos lavar, que cá entre nós é um hábito do qual os brasileiros não abrem mão”, orienta Cristiane.

Mobiliário

Mobília sob medida contribui para longevidade da decoração (Imagem: Cristiane Schiavoni) Pensando na durabilidade das peças, algumas medidas são bastante eficazes. Na cozinha, uma base de alvenaria antes do móvel promove a proteção no contato com a água e, no dormitório, evita as trombadas com a base da vassoura e do rodo. “É muito comum as peças começarem a se deteriorar devido ao contato com o piso e a rotina de faxina. Por isso, todo contato que pudermos evitar contribui para a longevidade do décor da casa”, revela a arquiteta.