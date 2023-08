Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 15/08/23

Um filme nacional vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 15 de agosto de 2023 (15/08/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" é um longa-metragem dirigido por Marcus Baldini e Susana Garcia.

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda, 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.

