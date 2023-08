Em um recipiente, dissolva as gelatinas de morango na água quente. Após, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pudim com óleo e disponha a mistura sobre ela. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

O pudim de leite é uma sobremesa tradicional nos lares brasileiros. Há quem goste dele com furinhos, sem furinhos ou até com coco. Mas saiba que existem diversas variações desse doce; algumas pouco conhecidas, mas que podem agradar a diversos paladares. Por isso, confira a seguir 3 receitas especiais de pudim para você experimentar!

Despeje metade do creme sobre o biscoito e misture bem. Reserve. No restante do creme, coloque o chocolate em pó e mexa para incorporar. Unte uma forma para pudim com manteiga e disponha a mistura sobre ela. Leve à geladeira por 2 horas. Depois, espalhe o creme de biscoitos sobre o creme de chocolate e leve à geladeira novamente por mais 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva.

Dica: caso necessite, coloque a forma em banho-maria por alguns segundos para o pudim soltar da forma.

Pudim de laranja (Imagem: joanna wnuk | Shutterstock) Pudim de laranja Ingredientes Pudim 250 ml de suco de laranja

250 ml de leite

3 ovos

1 colher de chá de amido de milho ​

​ 1 xícara de chá de açúcar Calda 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do pudim, misture bem e passe sobre uma peneira. Reserve.