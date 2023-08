Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 14/08/23

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 14 de agosto de 2023 (14/08/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Megan Leavey” é um longa-metragem dirigido por Gabriela Cowperthwaite.

A agente da marinha americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Megan Leavey

Quando: hoje, segunda, 14 de agosto de 2023 (11/08/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

