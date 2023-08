Pinacoteca do Ceará recebe aula aberta com curadora e crítica

Na próxima sexta-feira, 18, às 18 horas, a Pinacoteca do Ceará recebe a curadora e crítica de arte Lisette Lagnado. A pesquisadora será responsável por apresentar aos presentes a aula aberta "Da fratura colonial às histórias coletivas". A atividade acontece no auditório, tem acesso gratuito e conta com acessibilidade em Libras.

A pesquisadora parte da noção de que coleções museológicas muitas vezes são frutos de mortes e saqueamentos de bens para refletir sobre como construir curadorias que enfrentem os valores capitalistas e coloniais.

Lisette Lagnado é um dos principais nomes do pensamento em artes no Brasil, tendo atuado como curadora independente, diretora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ) e fundadora e coordenadora do Projeto Leonilson, que organiza a obra do artista cearense.

Aula aberta “Da fratura colonial às histórias coletivas”, com Lisette Lagnado

Quando: sexta, 18, às 18 horas

sexta, 18, às 18 horas Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n - Centro)

Auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n - Centro) Acesso gratuito , com acessibilidade em Libras

, com acessibilidade em Libras Mais informações: www.pinacotecadoceara.org.br, @pinacotecadoceara e [email protected]

