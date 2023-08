Cine Ceará: Inscrições para 33ª edição encerram nesta sexta, 18

Interessados podem inscrever trabalhos nas três Mostras Competitivas do festival. Evento acontece entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro

As inscrições para as três Mostras Competitivas do 33º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema estão na reta final e seguem abertas até sexta-feira, 18 de agosto.

Interessados podem submeter trabalhos para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem; Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e Mostra Competitiva Olhar do Ceará. As inscrições podem ser realizadas em formulário disponível no site da iniciativa.

As produções devem ter sido finalizadas em 2022 e irão participar da seleção para o evento que acontece entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro.