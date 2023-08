Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 13

A atração deste fim de semana será com o grupo Zé da Zefa. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 13, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 13, com participação do grupo Zé da Zefa. A partir de 17 horas, o pianista Felipe Adjafre inicia a apresentação musical junto com os artistas convidados.

O artista irá apresentar um repertório diverso, com canções que mesclam ritmos variados da cultura nordestina, passeando também pelo tango, bolero, choro e samba.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar, e será em celebração ao Dia dos Pais.

O show será exibido nos perfis do Instagram do Projeto Pôr do Sol (@pordosolfortaleza) e do pianista Felipe Adjafre (@felipeadjafre). Os vídeos ficarão disponíveis nas redes sociais após a transmissão.

Projeto Pôr do Sol 2023

Com Zé da Zefa

Quando : domingo, 13, a partir das 17 horas



: domingo, 13, a partir das 17 horas Onde : Espigão do Náutico (avenida Beira Mar, 2959 - Meireles)



: Espigão do Náutico (avenida Beira Mar, 2959 - Meireles) Gratuito

