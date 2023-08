Orlando para adultos: 7 atividades que vão muito além dos parques

Orlando é reconhecida por ser a capital mundial dos parques temáticos, já que as suas atrações mágicas encantam a todos, principalmente as crianças. Mas se engana quem acredita que a cidade se resume a entretenimento infantil. O destino se demonstra uma excelente alternativa para viajantes que buscam uma vida noturna vibrante, além de muitas opções de atividades para uma viagem divertida com os amigos ou em casal.

Além de restaurantes renomados e até estrelados, o destino tem uma agenda repleta de shows, bares divertidos, clubes de comédia e partidas de esportes às quais assistir durante todo o ano. Confira abaixo as dicas da Visit Orlando – Associação Oficial de Turismo em Orlando.

Shows noturnos

MANGO’S TROPICAL CAFE

Localizado no coração da International Drive, o Mango’s Tropical Cafe oferece experiências únicas de gastronomia, música e dança. O local tem decoração imersiva que faz referência à temática tropical latina e traz diversas atrações aos visitantes, como apresentações de dançarinos mundialmente famosos, espaço balada, além de pratos do restaurante e ótimos drinques do bar.

Os shows acontecem todas as noites, e o mais famoso deles é o “Mangos’Live”, evento que evoca o esplendor do “Tropicana” em Havana, Cuba e o Cotton Club da cidade de Nova York dos anos 1930. As performances vão do samba brasileiro, a conga cubana dos anos 80 e 90, incluindo sucessos atuais. É o lugar perfeito para combinar um jantar com muita dança!

MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT

Um fenômeno nacional, o local se consagra por promover a experiência original de entretenimento gastronômico em um castelo de verdade. O estabelecimento é conhecido por apresentar um show inspirado na Espanha Medieval, que conta uma história de devoção, coragem e amor.

Os visitantes podem viajar no tempo até a era dos torneios entre os cavalheiros e seus cavalos, com direito a performances de atletismo e lutas de espadas emocionantes, tudo isso enquanto se deliciam com pratos e drinques também inspirados no tema. Por todas essas atrações magníficas, o Medieval Times Dinner & Tournament é considerado uma das atrações gastronômicas mais populares da América do Norte.