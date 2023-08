3 receitas fit para pais que gostam de malhar

Manter a dieta durante o Dia dos Pais pode parecer uma tarefa complicada para algumas pessoas, mas a boa notícia é que, com adaptações simples, é possível preparar uma deliciosa refeição nutritiva. Para isso, existe uma infinidade de receitas fitness que são fáceis de fazer e não perdem em nada no sabor.

Por isso, confira a seguir 3 receitas fit que vão te surpreender!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Wrap de abacate com frango

Ingredientes

6 pães tipo tortilha integral

450 g de peito de frango picado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

Polpa de 1 abacate cortado em cubos

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e frite até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa de abacate e o suco de limão e mexa bem. Depois, pegue uma tortilha, com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre ela e enrole. Repita o processo com todas as tortilhas e sirva em seguida.

Fricassê de frango

Ingredientes

2 peitos de frango

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

395 g de milho-verde

1 ramo de couve-flor cortada em pedaços

cortada em pedaços 4 colheres de sopa de queijo cottage

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de amido de milho

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada

Água

Tofu defumado ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água e coloque sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, desfie o frango e reserve. Em outra panela, coloque a couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e metade do milho-verde e misture bem. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o amido de milho e o caldo de galinha e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em um liquidificador, coloque a couve-flor, o restante do milho-verde e o queijo cottage e bata bem. Transfira a mistura para uma panela, disponha a mistura com amido de milho sobre ela e mexa bem. Leve ao fogo médio até obter um creme. Desligue o fogo e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Por último, coloque o frango e misture para incorporar. Transfira a mistura para uma assadeira untada com azeite, polvilhe com o tofu defumado e leve ao forno preaquecido a 200°C para gratinar. Sirva em seguida.

Batata-doce com carne moída (Imagem: BBA Photography | Shutterstock)