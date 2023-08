Festival de Teatro de Guaramiranga anuncia edição de 30 anos

O anúncio da edição comemorando 30 anos foi feito nas redes sociais do FNT de Guaramiranga; A publicação também revelou desafios para realização do evento

O Festival Nordestino de Teatro (FNT) de Guaramiranga anunciou nesta quinta-feira, 10, que a edição de 2023 comemorando seus 30 anos irá acontecer. O comunicado compartilhado no perfil do Instagram informa algumas situações para a realização do evento, que atualmente está em fase de planejamento.

Na publicação, a organização do Festival explica que a nota tem o objetivo de reforçar o diálogo com o público e parceiros. Eles começaram informando que as últimas edições do FNT já haviam passado por uma diminuição de recursos e problemas estruturais. A situação foi agravada com a pandemia da Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Jorge Amado ganha homenagem no Itaú Cultural pelos seus 111 anos

A pandemia causou alterações no calendário do Edital Mecenas do Ceará. Era a partir do edital que o FNT conseguia a maior parte dos recursos para sua realização. Com isso, ocorreu um atraso na definição do cronograma da edição de 2023.



A postagem detalha que a realizadora do FNT, a Amigos da Arte de Guaramiranga (Agua), não dispõe de recursos próprios para as despesas do evento. Isso implicou em uma redução no orçamento previsto e ele será realizado com apenas 40% do valor estipulado anteriormente. A redução inviabiliza o pagamento de “cachês, serviços, estruturas técnicas, operacionais e logísticas necessárias”.

Este ano, o Festival também encontra dificuldades sobre onde será realizado. Os dois teatros de Guaramiranga estão fechados para reformas e o uso de espaços alternativos das escolas está impossibilitado devido às atividades do ensino em tempo integral.