MC Katia passa por segunda amputação e pede ajuda nas redes sociais

MC Katia inicia vaquinha online após segunda amputação Crédito: Reprodução / Internet

Internada com complicações de saúde, MC Katia passou por uma nova amputação. A funkeira que já havia amputado o pé devido a uma trombose após cirurgia para retirada do mioma no mês passado, precisou amputar parte da perna direita. “Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho”, disse o DJ LD, marido da funkeira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Longe dos palcos desde 2008, a cantora junto com o marido iniciaram uma vaquinha online para arrecadar a quantia necessária para comprar uma prótese. “Gente, a Kátia vai precisar muito da ajuda de vocês, pois ela perdeu a perna dela e vai precisar de uma prótese. E a gente sabe que não é barato, fiz uma vakinha online pra vocês ajudarem ela nesse momento tão delicado. Quem puder, ajuda a gente, pra amenizar um pouco essa dor! Obrigado pelo carinho de todos”, escreveu LD no perfil da esposa. Artistas como Ludmilla, Jojo Todynho, Valesca Popozuda, Pepita e Tati Quebra Barraco apoiaram e divulgaram a campanha. Em seu perfil no instagram, Tati Quebra Barraco desabafou e pediu ajuda para a colega da cena musical. “O funk não venceu só porque o seu 'MC' favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do funk é essa aqui. Uma das pioneiras do funk. Uma das dezenas de MC’s que vcs adoram fazer dancinhas no tiktok, está precisando de doações para conseguir uma prótese porque teve que amputar a sua perna devido a uma complicação de saúde”, defendeu a funkeira. “Então vamos ajudar, independente do valor. Cada centavo é válido”, completou. Leia mais MC Marcinho: quem é o Príncipe do Funk e o que aconteceu com cantor

KondZilla: O empresário que levou o funk para outro patamar Sobre o assunto MC Marcinho: quem é o Príncipe do Funk e o que aconteceu com cantor

KondZilla: O empresário que levou o funk para outro patamar

A MC está internada há mais de 45 dias no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, para a retirada de um mioma no útero. Com a amputação do membro inferior, Kátia, que é fumante, alertou os fãs sobre o consumo de cigarro - o tabagismo é um dos fatores de risco para a trombose. “Vocês tem noção disso? O cigarro fez isso comigo. Eu peço a vocês de coração, se vocês fumam, parem enquanto há tempo. O cigarro levou o meu pé. O cigarro fez eu perder o meu pé”, alertou. A gente precisa ajudar a nossa amiga Mc Katia a Fiel!! E vcs precisam ajudar https://t.co/zpW8aczX5z