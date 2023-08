História e modernidade: veja motivos para apostar nos móveis antigos

Muito bem alinhados nos mais diferentes estilos, os móveis antigos permitem criar um contraste interessante com peças contemporâneas, dando mais personalidade ao ambiente, além de resultar num toque de elegância.

E junto da questão estética, muitas vezes carregadas por histórias de família, eles transmitem um significado especial. Porém, para que a combinação entre o moderno e o antigo revele harmonia é essencial saber dosar a quantidade de itens com ares vintage no ambiente.

“Para incluir um móvel antigo na leitura de um décor atual, primeiramente, precisamos observar o estilo e a proposta de distribuição do layout para só, então, definirmos o melhor lugar e o nível de destaque que desejamos atribuir a ele. Em um viés mais clássico, aí sim podemos empregar a peça na sua estética puramente original”, explica a arquiteta Fernanda Mendonça, sócia de Bianca Atalla no escritório Oliva Arquitetura. Ela ainda acrescenta que em uma proposta mais contemporânea, a solução é aplicar ao móvel um novo acabamento para renovar suas características.

A recomendação é trabalhar o projeto incluindo peças pontuais que assumam a posição de destaque, em uma mescla entre o mobiliário vintage e moderno. E, nesse contexto, moradores e profissionais de arquitetura podem mergulhar na criatividade para sair do óbvio ao decidir pelos processos de restauração de pintura com cores diferentes.

“Uma nova roupagem muda completamente a aparência do móvel, contribuindo para o equilíbrio almejado no projeto”, declara a arquiteta Fernanda.

Restauração do móvel

Para renovar ou resgatar o aspecto original do mobiliário antigo, é possível fazer a restauração, processo que visa manter a aparência original da peça, mas com o propósito de valorizar a atmosfera natural e as características da época em que foi fabricado. As técnicas de reparação também permitem conceder uma nova função e modernizar os móveis com história. Mas antes de decidir o caminho a seguir é necessário avaliar a peça com cuidado.

“Nós podemos utilizar o móvel antigo na sua estética original fazendo um trabalho de restauração que não retira a sua essência. Agora, se a intenção for prosseguir por uma atmosfera mais moderna, a realização de uma pintura ou um novo acabamento é uma boa alternativa”, orienta Bianca.