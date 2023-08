5 elementos para aquecer sua casa no inverno e deixá-la mais aconchegante

Com a chegada do inverno, as pessoas acabam buscando por formas de aquecer suas casas para torná-las mais acolhedoras. Um estudo do Reino Unido destaca que residências frias estão ligadas a problemas de saúde mental, ressaltando a importância de um ambiente aquecido. A arquiteta Luciana Patriarcha, especialista em psicoarquitetura, destaca que fatores como orientação solar, janelas e clima regional influenciam diretamente a temperatura interna da casa durante o inverno.

“Uma das principais soluções quando pensamos em buscar mais conforto em uma estação tão fria é a iluminação da casa. Para esse período, sempre aconselho a iluminação com cores quentes, pois criam um ambiente mais aconchegante. Os cordões de luz dão um efeito supermoderno e fazem uma decoração de forma simples. As lâmpadas dimerizáveis que têm regulagem na intensidade de iluminação são ótimas para criar um efeito intimista e aconchegante com uma meia-luz”, comenta.

Aconchego e conforto na decoração

Existem alguns elementos decorativos que também podem trazer uma sensação de conforto e calor à casa. “Mantas com tecidos quentes e macios, como lã ou veludo, podem ser uma boa alternativa. Velas perfumadas também podem criar uma atmosfera acolhedora. Quanto às plantas, sugiro espécies como samambaias, suculentas e filodendros, que podem trazer vida e um toque aconchegante ao ambiente”, aponta.

A arquiteta também lista outros pontos importantes que podem ajudar a esquentar a sua casa durante o inverno. Confira!

1. Use tapetes, almofadas e cortinas para se aconchegar

Uma boa dica é usar tapetes felpudos de materiais como lã ou pelo sintético, que proporcionam uma sensação de conforto e calor aos ambientes. Coloque-os em áreas como sala de estar, quarto ou até mesmo no corredor para criar uma atmosfera acolhedora.

Criar camadas de tecidos nos espaços, como colocar um tapete sobre outro, usar almofadas de tecidos quentes e texturizados, como veludo ou lã, com diferentes texturas para criar um visual convidativo e confortável em sofás, poltronas e camas, também pode ser uma boa. Aposte em cortinas de tecidos mais pesados, como veludo ou linho grosso, que ajudam a bloquear correntes de ar frio e a manter o ambiente mais aquecido.