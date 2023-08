3 receitas doces com sementes de chia

A semente de chia é um alimento que oferece uma série de benefícios para a saúde. Rica em ômega-3 e antioxidantes, ela ajuda a prevenir doenças do coração. Além disso, também auxilia no emagrecimento, pois aumenta a sensação de saciedade. Dessa forma, é a alternativa ideal para saciar a vontade de comer doce sem sair da dieta.

A seguir, confira 3 receitas com sementes de chia para você incluir no cardápio!

Biscoito com chia

Ingredientes

60 g de óleo de coco

2 colheres de sopa de sementes de chia

de chia 100 g de farinha de trigo integral

30 g de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Corte os biscoitos no formato de sua preferência e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com semente de chia

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de leite de coco

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

demerara 1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de sementes de chia

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem. Após, disponha a mistura sobre uma assadeira untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pudim de chia com chocolate (Imagem: YuliiaHolovchenko | Shutterstock) Pudim de chia com chocolate Ingredientes 2 colheres de sopa de sementes de chia

125 ml de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

Adoçante a gosto

1/2 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as sementes de chia e triture bem. Adicione os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.