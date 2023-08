27 temperos, ervas e hortaliças perfeitos para plantar em agosto

O frio continua predominante no país, em algumas regiões com menos ou mais força. Mas para quem curte viver a experiência da horta em casa, as condições climáticas do mês de agosto oferecem um ambiente propício para o plantio e crescimento saudável de algumas plantas.

De olho no clima de cada região

Apesar de estarmos no inverno, a estação não tem as mesmas características em todo o país. Então é preciso olhar individualmente para cada região e o que pode ser cultivado em cada uma delas. Afinal, nada melhor do que plantar, colher e consumir um alimento em sua própria casa e ter uma alimentação mais saudável.

Por isso, a ISLA Sementes, empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas, temperos e árvores nativas do Brasil, traz algumas dicas do que você pode plantar nesse período. Confira!

Hortaliças

Em todas as regiões do Brasil você pode plantar:

Alface

Com excelente volume e padrão de folhas, a alface é indicada para outono e inverno. Muito utilizada na gastronomia para montagem de saladas.

Almeirão

Planta vigorosa e uniforme, com folhas firmes, repolhudas e crocantes. Pode ser utilizada refogada, em saladas simples, em frangos ensopados e diversos outros pratos.