3 receitas leves e saudáveis para começar a semana

Uma boa alimentação é essencial para preservar a saúde e garantir um estilo de vida equilibrado. Por meio das escolhas alimentares adequadas, é possível nutrir o corpo e a mente, promovendo bem-estar e vitalidade. Além disso, uma dieta balanceada contribui para a prevenção de doenças e fortalece o sistema imunológico. Por isso, confira a seguir três receitas com alimentos nutritivos e comece a sua semana de maneira saudável, prática e saborosa.

Almôndegas de frango fit

Ingredientes

​300 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

1 cenoura ralada

4 colheres de sopa de aveia em flocos

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

​Modo de preparo

No liquidificador, triture os cubos de frango e, depois, transfira para um recipiente. Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Em seguida, acrescente a aveia em flocos, a cenoura e a salsinha. Misture bem e modele as almôndegas. Coloque-as em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Vire as almôndegas na metade do tempo.

Dica: frite as almôndegas em uma frigideira com azeite e decore com cheiro-verde.

Caçarola de brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de tofu amassado

1 ovo

1 xícara de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o tofu, o ovo, o leite de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário forrado com papel-manteiga, disponha os floretes de brócolis. Despeje a mistura de tofu sobre os floretes de brócolis, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos. Após esse período, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe a receita no forno até dourar.

Peixe assado em crosta de sal grosso

Ingredientes

500 g de filés de tilápia

Raspas da casca de 1 limão

Raspas da casca de 1 laranja

6 folhas de sálvia picadas

2 colheres de chá de tomilho picado

500 g de sal grosso

2 claras

1 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as raspas de limão e de laranja, o tomilho, a sálvia e o sal grosso e misture bem. Adicione as claras e misture novamente. Em uma forma, disponha metade da mistura, coloque os filés por cima e cubra com o restante da mistura, moldando com as mãos para a crosta aderir bem ao peixe. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Com o auxílio de uma colher, quebre a crosta com cuidado, regue o peixe com suco de limão e azeite e sirva a seguir.