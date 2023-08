4 receitas que levam cerveja para comemorar o dia da bebida

Apesar de sua história milenar, o Dia Internacional da Cerveja é relativamente recente, tendo sido criado em 2007, por um cervejeiro chamado Jesse Avshalomov. A primeira celebração oficial ocorreu em agosto de 2008 na cidade de Santa Cruz, Califórnia, nos Estados Unidos da América.

Desde então, a data ganhou popularidade e atualmente é comemorada sempre na primeira sexta-feira do mês de agosto de cada ano. Comemorar esse dia pode ser uma ótima oportunidade para experimentar receitas deliciosas que levam essa bebida adorada ao redor do mundo – e principalmente no Brasil.

A cerveja eleva o sabor de diversas refeições, proporcionando novas experiências gastronômicas para todos os gostos, até mesmo para aqueles que não fãs da bebida. Por isso, separe uma cerveja gelada enquanto prepara essas 4 receitas!

1. Filé mignon ao molho de cerveja preta

Ingredientes

4 medalhões de filé mignon

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cerveja preta

1/2 xícara de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mel

4 batatas médias cortadas em rodelas finas

Azeite de oliva

Alecrim picado para decorar

Modo de preparo

Tempere os medalhões de filé mignon com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio e doure os medalhões de filé mignon por cerca de 4 minutos de cada lado. Retire-os da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione a manteiga restante e refogue a cebola e o alho até dourarem. Despeje a cerveja preta e o caldo de carne na frigideira, mexendo bem para incorporar os sabores e deixe ferver até reduzir pela metade. Acrescente a mostarda dijon e o mel, mexendo até obter um molho aveludado.

Volte os medalhões de filé mignon para a frigideira, banhando-os com o molho, e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Em outra frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva e frite as rodelas de batata até dourarem e ficarem crocantes. Sirva os medalhões de filé mignon com o molho de cerveja preta por cima e as batatas ao lado. Decore com alecrim e sirva.

2. Pão de cerveja e linguiça

Ingredientes

500 g de linguiça fresca

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de açúcar

330 ml de cerveja

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Retire a pele da linguiça e esfarele a carne em um recipiente. Em uma vasilha, misture a farinha, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a cerveja e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente a linguiça à massa e misture bem. Despeje a massa em uma forma de pão untada e regue com a manteiga derretida. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 50 minutos, ou até que o pão esteja dourado e assado por dentro.