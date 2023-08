Star+, Prime Video e Netflix: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Heartstopper" e "Only Murders in the Building", confira as opções!

Netflix



Nesta série sobre amadurecimento, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa.



Star+



Na trama, acompanhamos o trio de protagonistas obcecados pelo gênero "true crime" que usam de seus conhecimentos para desvendar um suposto assassinato ocorrido no prédio em que moram.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos



Heartstopper - Temporada 2



O Poder e a Lei - Temporada 2, Parte 2



As Últimas Horas de Mario Biondo - Temporada 1



100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi



Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros - Temporada 1



Flores Raras



A Casa Mágica da Gabby - Temporada 8



Zumbiverso - Temporada 1



The Sevens Deadly Sins: Fúria de Edimburgo - Parte 2



Prime Video

Venom: Tempo de Carnificina



Batismo de Sangue



Uma Nova Chance



As Flores Perdidas de Alice Hart - Temporada 1



Transformers: O despertar das feras



Meu Álbum de Amores



Star+

Futurama



Synduality: Noir



Only Murders in the Building



O Escândalo de Randall Emmett



9-1-1: Lone Star - Temporada 4



Dave - Temporada 3



Bleach: Thousand Year Blood-War



Disney Plus

Um Cãozinho Genial



Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi



Guardiões da Galáxia Vol. 3



HBO Max

The O.C.



Lakers: Hora de Vencer - Temporada 2



