Ônibus com equipe de Murilo Huff se envolve em acidente

Um ônibus que levava parte da equipe de Murilo Huff em direção a Goiânia (GO) se envolveu em um acidente com um carro e um caminhão em trecho da BR-153 no norte do Tocantins. A informação do acidente foi divulgada pelo próprio cantor sertanejo em stories em seu perfil no Instagram na última sexta-feira, 3.

O artista não estava no ônibus e, de acordo com nota divulgada por Huff, ninguém da equipe ficou ferido. Entretanto, a colisão deixou o motorista do veículo de passeio ferido. De acordo com o portal G1, os bombeiros informaram que o caminhão teria batido no carro e em seguida o ônibus também teria colidido no veículo menor.

O motorista do caminhão teria saído do local após o acidente. A pista foi liberada por volta de 22 horas. Murilo Huff agradeceu a preocupação dos fãs e pediu para não serem compartilhadas informações falsas. A agenda do sertanejo permanece a mesma para o fim de semana.

