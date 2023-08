Manuscrito de Bohemian Rhapsody vai a leilão por 1,2 milhões de euros

Pertences de Freddie Mercury são leiloados por ex-namorada do cantor. Entre os bens, manuscrito de "Bohemian Rhapsody" está à venda por cerca de R$ 7,5 milhões

O manuscrito de “Bohemian Rhapsody”, uma das canções mais conhecidas mundialmente, está sendo leiloado por 1,2 milhões de euros, cerca de R$ 7,5 milhões.

O documento e outros mais de mil objetos que pertenciam a Freddie Mercury foram colocados à venda nesta sexta-feira, 4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mary Austin, ex-namorada de Freddie Mercury, recebeu os bens do músico após a sua morte e decidiu leiloar os pertences do artista na Sotheby's, famosa casa de leilões britânica.

Freddie Mercury: manuscritos do cantor são expostos em Nova York

Título do filme que acompanhou a trajetória de Mercury e da banda Queen, a guarda da letra original de “Bohemian Rhapsody” é envolvida em polêmica, já que Jim Hutton, último namorado do cantor, reivindica a posse do manuscrito.

Em sua autobiografia “Mercury and Me”, de 1994, Jim conta que o músico prometeu dar o documento original de “Bohemian Rhapsody” para ele. Com a posse do manuscrito, Mary Austin não se pronunciou sobre a reivindicação de Jim Hutton.