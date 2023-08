8 dicas de móveis e decoração para áreas externas

Com a temporada de primavera-verão se aproximando, a busca por mobiliário e itens adequados para áreas ao ar livre aumenta. Para auxiliar nessa tarefa, as paisagistas Gabi Pileggi, do escritório Jardineiro Fiel, e Luciana Bacheschi compartilham suas perspectivas sobre o que é essencial na composição desses espaços, além de revelarem tendências e dicas para otimizar áreas reduzidas.

“Existem mobiliários próprios para áreas externas, com materiais e bases mais resistentes e que apresentam uma durabilidade maior do que a de um móvel de uso interno colocado nas mesmas condições, ao ar livre”, conta Luciana. “Por isso, sempre é necessário conferir, no momento da compra, se a peça desejada para o ambiente outdoor é também funcional para essa situação”, continua Gabi Pileggi.

A seguir, confira dicas e tendências de móveis e decoração para áreas externas!

1. Por onde começar

Segundo Luciana Bacheschi, o elemento-chave para uma área externa acolhedora é o conforto. Seja em um estilo mais simples ou rebuscado, ela considera essencial investir em mobiliário que abrace e relaxe quem o utiliza.

Cadeiras e espreguiçadeiras com estofamento aconchegante são opções que fazem toda a diferença na experiência ao ar livre. Ergonomia para o uso de toda a família também não pode ficar de fora, por isso as medidas dos móveis precisam ser cuidadosas. Antes de escolher, precisamos saber quem vai usufruir do local (crianças, adultos, idosos, pets) e definir conforme a rotina das pessoas.

2. Escolha focada na resistência e durabilidade

Em móveis, os materiais mais indicados para áreas externas são os que resistem às intempéries e ao desgaste natural do tempo. “Madeira, pedras e concreto conferem um toque orgânico e elegante ao ambiente, enquanto também se destacam pela sua durabilidade”, explica Gabi Pileggi.