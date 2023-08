Morre Jerônimo Jardim, cantor e compositor gaúcho, aos 78 anos

Jerônimo Jardim, um dos principais nomes da música popular do Rio Grande do Sul, morreu aos 78 anos de idade

O músico Jerônimo Jardim morreu nesta quinta-feira, 3, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada por Clair Fofonka da Silva Jardim, esposa do cantor e compositor gaúcho.

Nascido em 19 de novembro de 1974, Jerônimo era considerado um dos principais nomes da música popular do Rio Grande do Sul. Cantor e compositor, o artista teve diversas músicas que foram incluídas nas trilhas sonoras de novelas da Rede Globo.

Com mais de 50 anos de carreira, o músico ganhou destaque nacional com a música “Moda de Sangue” canção que foi regravada por Elis Regina, e esteve presente nas novelas “Coração Alado” (1980) e “Torre de Babel” (1998).

Em 1981, a música “Purpurina”, que teve interpretação de Lucinha Lins, venceu o Festival MPB Shell.

Jerônimo estava internado no CTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde terça-feira, 1º, com insuficiência respiratória. Ele ainda sofria de outras comorbidades.

