Warner pede desculpas no Japão por memes de "Barbenheimer"

Memes que misturam imagens de "Barbie" e "Oppenheimer" com explosões nucleares revoltam internautas no único país que já foi alvo de ataques com bombas atômicas. Warner japonesa critica matriz e pede desculpas.Postagens no perfil oficial do filme Barbie com memes do fenômeno chamado Barbenheimer geraram revolta entre os internautas japoneses e levaram a distribuidora da obra no Japão a se retratar publicamente, em plena campanha de lançamento no país asiático. O termo Barbenheimer junta os nomes dos dois principais filmes de Hollywood no momento. O primeiro é sobre a boneca mundialmente famosa, enquanto o outro, Oppenheimer, conta a história de um dos criadores da bomba atômica, o físico J. Robert Oppenheimer. O Japão é o único pais que já foi alvo de ataques com armas nucleares, que deixaram milhares de mortos e destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. O tema é até hoje muito sensível entre os japoneses. A campanha publicitária voltada à promoção dos dois filmes no país divulgou várias imagens, muitas delas satíricas, que mostravam os personagens posando alegremente em frente à explosão de uma bomba atômica, que muitos internautas japoneses consideraram parecida com as ocorridas no país ao fim da Segunda Guerra Mundial. "Será um verão inesquecível", afirmou o perfil oficial do filme da diretora Greta Gerwig, acompanhado de emojis com beijos e corações. A frase, considerada insensível por muitos japoneses, foi apagada mais tarde. A reação japonesa durante a campanha promocional dos dois filmes no país gerou o hashtag #NoBarbenheimer. "Extremamente lamentável" A Warner Bros. Japan, que distribui o filme Barbie no Japão, divulgou um pedido de desculpas, afirmando que o perfil oficial da Warner nos Estados Unidos não teve consideração e que as postagens foram "extremamente lamentáveis" e pedindo ao escritório central nos EUA que "trate adequadamente" a questão. Barbie estreia no país no dia 11 de agosto, enquanto Oppenheimer ainda não tem data prevista para chegar aos cinemas japoneses. É normal que os filmes estreiem no Japão com meses de atraso em relação aos demais países, mas no caso de Oppenheimer, os analistas avaliam que as distribuidoras japonesas decidiram esperar até depois das datas que marcam o aniversário dos ataques de agosto de 1945. Em torno de 140 mil japoneses morreram em Hiroshima e outros 74 mil em Nagasaki, quando aviões americanos lançaram o primeiro ataque nuclear da história, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. rc/as (Efe, AFP)