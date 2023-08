4 receitas fit com frango para o pós-treino

Em um recipiente, misture o frango moído, a cebola ralada, o ovo, a farinha grão-de-bico e o sal. Em seguida, leve para descansar na geladeira por cerca de 10 minutos. Faça bolinhas nas mãos e molde no formato de hambúrguer . Unte uma forma com óleo de coco, coloque os hambúrgueres e leve ao forno preaquecido a 180ºC até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Nesse contexto, o frango desempenha um papel crucial. Sendo uma excelente fonte de proteínas magras, fornece os aminoácidos necessários para a reparação e o crescimento muscular após o treino. Além disso, é rico em nutrientes como vitaminas do complexo B e minerais essenciais, contribuindo para a saúde geral do organismo.

1 xícara de chá de aveia em flocos regulares

1/2 xícara de chá de gergelim

1 1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1 clara

Modo de preparo

Em uma panela, refogue o alho no azeite e acrescente o brócolis picado, mexendo por 3 minutos em fogo médio. Junte a aveia, o queijo cottage, o sal e a pimenta até obter uma massa e reserve. Corte cada filé de frango, abrindo-o no sentido horizontal e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada um com a massa. Para fechá-los, use palitos de madeira.

Para empanar

Misture a aveia, o gergelim, o sal e a pimenta em um recipiente. Passe os filés na clara batida com um garfo e, em seguida, na mistura de aveia. Coloque-os em um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 40 minutos. Vire na metade do tempo ou quando a superfície estiver levemente dourada e crocante. Retire do fogo e sirva.