4 receitas de bolo sem lactose fáceis de fazer

O bolo sem lactose é uma alternativa interessante para consumir no café da manhã ou lanche de tarde, especialmente se você é intolerante à substância. Fácil de fazer, ele pode ser acompanhado de caldas e coberturas, mas também pode ser servido em versões mais básicas para quem prefere um bolo simples. E o melhor de tudo: é saboroso, tal qual as versões com leite, e harmonizam bem com cafés, chás e até sucos.

Por isso, confira a seguir 4 receitas irresistíveis e fofinhas de bolo sem lactose para você preparar em poucos minutos!

Bolo de coco

Ingredientes

2 ovos

200 ml de leite de coco

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de coco ralado

400 ml de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite de coco, o açúcar e o óleo e misture até incorporar. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o coco e o fermento químico e misture bem. Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com coco ralado. Sirva em seguida.

Bolo de fubá

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo peneirada

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 1/2 xícaras de chá de fubá peneirado

peneirado 1 1/2 xícara de chá de água

2 ovos

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, a água e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o fubá. Bata novamente até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.