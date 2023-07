4 receitas de saladas quentes para os dias frios

No inverno, quando as temperaturas caem e o clima se torna mais frio, as saladas quentes surgem como uma opção ideal para nos aquecer e, ao mesmo tempo, fornecer os nutrientes essenciais para o nosso corpo. A seguir, confira como preparar algumas receitas de saladas quentes em casa!

Salada de quinoa com vegetais

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 batata-doce laranja cortada em cubos

10 tomates-cerejas

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a quinoa. Em panelas separadas, cubra os floretes de brócolis e a batata-doce com água. Leve ao fogo e cozinhe até que fiquem macios. Desligue o fogo e escorra a água. Corte metade dos tomates-cerejas ao meio e deixe os outros inteiros. Em um recipiente, disponha a quinoa, o brócolis, a batata-doce e os tomates-cerejas. Tempere a salada com suco de limão-siciliano, azeite, sal e pimenta-do-reino branca. Mexa bem e sirva a seguir.

Salada de pepino com salmão

Ingredientes

1 pepino

1 dente de alho

1 cebola

5 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

5 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

1 colher de chá de mostarda

1/2 maço de endro

150 g de salmão defumado

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Corte o pepino ao meio, elimine as sementes e passe no fatiador para obter tiras bem finas. Em seguida, descasque e pique a cebola e o alho. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente as fatias de pepino e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione 1 colher de sopa de vinagre e 1 colher de sopa de água e deixe os pepinos cozinhando por 10 minutos. Retire os pepinos do fogo e acrescente a mostarda, o restante do vinagre e o restante do azeite e misture. Retire as pontas do endro e acrescente-o ao pepino. Depois, arrume a salada morna em um prato com o salmão e sirva imediatamente.

Salada de pimentão

Ingredientes

2 pimentões vermelhos

2 pimentões amarelos

2 pimentões verdes

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de chá de vinagre balsâmico

1 dente de alho pequeno amassado

Sal e pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão fresco a gosto

Modo de preparo

Pincele os pimentões com 1 colher de sopa de azeite e arrume-os em uma forma rasa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos ou até a pele deles ficar escurecida. Enquanto assa, vire os pimentões 3 ou 4 vezes na forma. Retire-os do forno e enrole em papel-alumínio para manter a umidade, espere amornar até que possam ser manuseados.

Depois, retire a pele dos pimentões, corte-os ao meio e descarte a parte fibrosa branca e as sementes. Em seguida, corte os pimentões em fatias grossas. Coloque em um recipiente e adicione o alho, o vinagre, o sal, a pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de azeite. Decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Salada para saciar a fome

Ingredientes

500 g de abobrinha

4 dentes de alho picado

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

picado Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pimentão amarelo

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Retire as pontas, lave e corte a abobrinha em fatias finas. Em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, aqueça o azeite e adicione a abobrinha, o alho e o alecrim. Mexa até a abobrinha ficar transparente. Coloque a abobrinha em um recipiente grande, de preferência que seja resistente ao calor, e tempere com sal. Corte o pimentão ao meio, retire as sementes e as partes brancas. Corte o pimentão em tiras e misture com as abobrinhas ainda quentes. Em um recipiente, misture o mel, o vinagre, uma pitada de sal, a pimenta-do-reino e o azeite. Despeje sobre a salada, misture e sirva em seguida.