5 filmes de aventura baseados em livros e quadrinhos

Estrelada por Robert Pattinson, a produção surpreendeu o público com uma história mais humanista e fiel ao herói dos quadrinhos. Na trama, o personagem vive o seu segundo ano como o protetor de Gotham, espalhando medo entre os criminosos sádicos que vivem na cidade, e, mesmo com poucos aliados, personifica-se como a vingança popular dos desfavorecidos.

No entanto, durante uma de suas investigações, o herói se envolve em um jogo de gato e rato com o não menos conhecido Charada e descobre uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família. Então, ele tem que formar novas alianças para desmascarar o verdadeiro culpado e fazer justiça ao abuso de poder em Gotham City.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

Filme “Jogador Número 1” (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment, Warner Bros. Pictures e Amblin Entertainment)

Um filme de ação, aventura e ficção científica baseado no livro do escritor Ernest Cline. A produção agradou aos fãs por sua característica nostálgica entre games e tecnologia. E, assim como “Jogos Vorazes”, também é ambientada em um futuro distópico, mais especificamente em 2044.

O longa acompanha a trajetória de Wade Watts (Tye Sheridan), um jovem que, assim como os demais de sua época, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. No entanto, tudo muda quando James Halliday (Mark Rylance), criador do jogo, morre e os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça para conquistar a sua fortuna. Mas a tarefa pode não ser tão fácil, principalmente para o jovem Wade, que precisa lidar com a realidade de que ele sempre fugiu para vencer o desafio.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

3. Vingadores: Guerra Infinita (2018)