Veja como reconhecer em si a potência de criar

Criatividade. Usei esta palavra para buscar a relevância do tema. 125 milhões de resultados. Passo os olhos e encontro definições a partir de estudiosos diversos, mas a maior oferta são os cursos para ser mais criativo, maneiras, técnicas, formas, soluções imbatíveis. Descobri até uma formação em criatividade. Penso na pessoa que faz algo assim e precisa responder à pergunta “o que você faz?”, dizendo “Sou criativo”. Desculpe, não sei você, mas achei engraçado.

A criatividade entrou na minha vida no auge da pandemia, em 2020, quando decidi fazer um curso que estava há anos na minha lista de desejos: O Processo Criativo, com o professor escocês Charles Watson, que mora no Brasil e fala português. Watson me havia sido indicado por uma série de amigos. Formado em artes, ele pesquisa o processo de criar de vários artistas há décadas: pintores, escultores, arquitetos, escritores, comediantes, coreógrafos, músicos. Tem um material invejável entre entrevistas, documentários, livros.

Tenha coragem de aprender algo novo

O desejo em entender o que nos leva a criar, como isso acontece dentro da gente, fez também com que Watson se tornasse uma das maiores referências no assunto. Mas o pesquisador só dava a versão completa do seu curso, que tem duração de quase seis meses, no Parque Lage, no Rio. A pandemia mudou tudo e ele ofereceu, de forma inédita, o curso com aulas online. E eu não podia deixar a oportunidade passar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Charles, que tinha hora para começar a aula, mas nunca para terminar, mudou a minha relação com a escrita e também com a vida. E ainda me impulsionou a ter coragem para aprender algo novo. “Para que um projeto artístico aconteça, precisamos estar com a energia para agir. Por isso são necessários fatores como uma relação apaixonada com o assunto, curiosidade intensa, persistência e coragem”, ensina ele. É neste salto de coragem que nos impulsa para a criação de algo novo que vou mergulhar a seguir.

A criação e o corpo

Em uma de suas entrevistas sobre processo criativo, Charles Watson pergunta para a coreógrafa Deborah Colker: “onde a dança nasce em você?”. E ela responde, sem pensar duas vezes, apontando para o braço: “no cotovelo”. Fiquei intrigada com a resposta – acho que muitos dos conhecimentos com os quais tomei contato no curso de Watson demoraram meses para serem decantados.

Tempos depois, me deparei com a seguinte declaração da escritora angolana Djaimilia Pereira de Almeida: “Há uma coisa curiosa que acontece quando escreves e não tens um plano, que era o meu caso: é que vais inventando a história e não apenas vais descobrindo qual é a história que estás a contar como também percebes qual é o aspecto da tua imaginação. Antes de inventares uma história, tu não sabes isso. É como se a nossa imaginação tivesse uma forma que desconhecemos e que é revelada quando escrevemos um romance. Não são só os outros que veem como ela é, mas para ti própria é uma surpresa. Porque eu estava habituada a escrever ensaios acadêmicos, textos na primeira pessoa, estava habituada até a fazer uma espécie de reportagem, mas não estava habituada a imaginar. Como é que eu sou quando estou a imaginar?”.

A pergunta de Djaimilia me pegou de jeito: não fazia a menor ideia de como sou quando estou criando ou imaginando. Você sabe? Juntei as pontas entre o que disse Colker e a escritora angolana. A criação começa no corpo e a gente nem se dá conta disso. Ela é sentida, percebida. E isso vale quando decidimos aprender um instrumento, um idioma, desenhar.

Só que vamos perdendo essa conexão com o corpo que não “ouve”. Isso me fez entender uma grande lição sobre criatividade. Não é algo mágico, que busco apenas fora, como um farol a iluminar meu caminho. É uma busca que envolve conhecimento de fora e de mim mesma. E meu corpo estava me dizendo que eu não tinha a menor ideia de onde ficava o meu cotovelo.