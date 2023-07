Lázaro Ramos e Ruy Castro ficam fora de prêmio por erro de editora

Os livros do ator Lázaro Ramos, Jorge Furtado e Ruy Castro estão entre os 28 títulos da Companhia das Letras que tiveram as inscrições negadas para o Prêmio São Paulo Literatura 2023. A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado de São Paulo.

O motivo que levou as inscrições a serem negadas foi falta de cumprimento de etapas classificadas como obrigatórias. Segundo o documento, a editora não enviou os seguintes itens dentro do prazo estipulado: 10 exemplares físicos de cada livro, ficha de inscrição e comprovante de inscrição on-line.

Essas etapas são obrigatórias e por isso as inscrições foram consideradas incompletas e desclassificadas. Segundo o edital, não existe a possibilidade de recurso, pois eles são permitidos apenas em casos de conflitos de interpretação do regulamento.

Companhia das Letras responde por erro no prêmio

Em nota, a Companhia das Letras confirmou que ocorreu um erro em relação ao envio dos exemplares físicos, mas que as demais etapas - como a inscrição on-line, envio de documentação e PDFs de cada obra - foram feitas dentro do prazo.

“Por justiça aos nossos autores e ao nosso trabalho editorial, vamos fazer o possível para que um erro humano não prejudique as 28 inscrições da Companhia das Letras e que a decisão seja revista”, afirma a nota.

O prêmio está em sua 16ª edição e é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que também analisa as solicitações de recursos em conjunto com a comissão curadora do concurso.

Os ganhadores nas categorias de melhor romance e melhor romance de estreia levam R$ 200 mil cada. Em 2022, a primeira categoria teve sete autores da Companhia das Letras entre seus dez finalistas. O vencedor também veio da editora, foi o livro "Uma Tristeza Infinita", de Antonio Xerxenesky.



