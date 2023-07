Fortal 2023: programação de hoje, sábado 22 de julho (22/07)

Confira a programação do Fortal 2023 deste sábado, 22 de julho (22/07), com horário, local e veja quem toca e canta durante o dia de hoje

O terceiro e penúltimo dia do Fortal 2023 terá programação que vai animar todos os foliões.

Com abertura dos portões às 19 horas, a primeira atração será o músico Ricardo Chaves que irá passar com o trio independente e relembrar os grandes sucessos que marcaram as gerações da festa.

Comandado por Leo Santana, às 20 horas, o bloco “Vem com o Gigante” promete levar muita diversão e agito para o público presente.

Em seguida, Bell Marques canta seus maiores sucessos com o bloco "Siriguella", às 20h45min. Encerrando a noite, Ivete Sangalo comanda a Cidade Fortal com o bloco "Village" a partir das 21h30min

Fortal 2023: programação com dia e horário

Sábado, 22 de julho

Corredor da Folia

Ricardo Chaves (trio independente)

20 horas: Claudia Leitte (Vem com o Gigante)



20h45min: Bell Marques (Siriguella)



21h30min: Ivete Sangalo (Village)



Camarote Mucuripe

Wesley Safadão



Durval Lelys



Hugo Guilherme



KVSH

Palco Arena

É o Tchan



Verão S/A



Dj Justa

Domingo, 23 de julho

Corredor da Folia

19h30min: Bell Marques (Siriguella)



20h15min: Ivete Sangalo (Village)



21 horas: Durval e convidados (Bloco Brahma)

Camarote Mucuripe

Dennis DJ



João Gomes



Rafa e Pipo

Palco Arena

Tuca Fernandes



Paulinho Calado



Dj Justa



