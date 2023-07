Distopia é uma descrição de uma sociedade imaginária na qual tudo está organizado de forma opressiva, totalitária ou assustadora. Nestes mundos ficcionais, as estruturas sociais muitas vezes são distorcidas e repressivas, refletindo um futuro sombrio e pessimista para a humanidade.

O gênero de distopia oferece uma tela em branco para que roteiristas e diretores possam criar um mundo desafiador, sombrio, onde questões sociais, éticas e tecnológicas se fundem em histórias surreais. Para imaginar cenários incômodos de uma sociedade fictícia, veja 5 filmes e séries sobre distopias e sociedades futurísticas!

Série possui 7 temporadas (Imagem: Reprodução Digital | The CW)

Baseada no livro de Kass Morgan, a série segue um grupo de jovens delinquentes enviados de volta à Terra após um apocalipse nuclear devastá-la.

A história se desenrola 97 anos após um apocalipse nuclear devastar a civilização no planeta. Inicialmente, cerca de 400 pessoas sobreviveram no espaço, habitando doze estações espaciais internacionais que se uniram para formar a Arca. Com o tempo, a população cresceu para 4 mil habitantes, todos vivendo aglomerados na Arca, a última esperança da humanidade.

Nesse ambiente restrito, qualquer infração é punida com a morte, sem exceções. As regras são rígidas, e mesmo delitos considerados pequenos têm consequências extremas. Porém, os jovens com menos de 18 anos, considerados deliquentes, são poupados do destino fatal, sendo colocados em confinamento conhecido como “A Caixa Celestial”, até atingirem a maioridade e terem seus crimes revistos.

Após perceberem uma falha na Arca, os comandantes decidem enviar um grupo de 100 jovens “dispensáveis” ao planeta para descobrir se é possível voltar a habitá-lo. Lá, eles descobrem que nem toda a Terra foi desabitada e enfrentam desafios nesta nova realidade.

2. Westworld

Produção finalizou após 4 temporadas (Imagem: Reprodução Digital | HBO) “Westworld é um parque temático futurístico exclusivo para adultos, projetado para entreter os mais ricos. Neste espaço que reproduz o Velho Oeste, androides altamente realistas, chamados anfitriões, habitam o cenário. Eles são programados pelo diretor executivo do parque, o Dr. Robert Ford, para acreditar que são seres humanos e viverem no mundo real. Nesse lugar, os clientes, conhecidos como novatos, têm total liberdade para fazer o que quiserem, sem restrições de regras ou leis. Porém, quando uma atualização no sistema das máquinas dá errado, o comportamento dos anfitriões começa a sugerir uma nova e preocupante ameaça. A consciência artificial emerge e, com ela, a “evolução do pecado”. No centro dessa revolução, está Dolores Abernathy, programada para ser a típica garota da fazenda, que logo percebe que toda a sua existência é uma bem arquitetada mentira. Onde assistir: HBO Max 3. Jogos Vorazes Saga tem 3 filmes e 1 prelúdio (Imagem: Reprodução Digital | Lionsgate) “Jogos Vorazes” é uma série de romances distópicos escrita pela autora americana Suzanne Collins, voltada para o público jovem. Os três livros têm os títulos “Jogos Vorazes” (2008), “Em Chamas” (2009) e “A Esperança” (2010). Cada um deles se tornou best-seller do New York Times, com “A Esperança” liderando todas as listas de best-sellers dos EUA após o lançamento. A trilogia se passa em um futuro não especificado, numa nação distópica e pós-apocalíptica chamada Panem, localizada na América do Norte. O país é composto por uma cidade rica e tecnologicamente avançada, denominada Capitol, cercada por doze (originalmente treze) distritos mais pobres governados pelo Capitol. Enquanto o Capitol vive em luxo, os distritos enfrentam diferentes níveis de pobreza. A protagonista Katniss Everdeen vive no Distrito 12, a região mais pobre de Panem, localizada em Appalachia, onde as pessoas frequentemente morrem de fome. Como punição por uma rebelião passada contra o Capitol (chamada “Dias Sombrios”), na qual o Distrito 13 foi destruído, um garoto e uma garota de cada um dos doze distritos restantes, entre 12 e 18 anos, são selecionados por sorteio para competir num evento anual chamado “Jogos Vorazes”. 4. Matrix Sequência de filmes é uma das mais bem-sucedidas de Hollywood (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros) Dirigido pelas irmãs Wachowski, Lana e Lilly, a produção tornou-se um marco na história do cinema, especialmente na área de efeitos especiais e de narrativa inovadora. A história se passa num futuro distópico, em que a realidade que a humanidade percebe é, na verdade, uma simulação de computador criada por máquinas avançadas para escravizar os seres humanos. A maioria da população vive em um mundo virtual chamado “Matrix”, enquanto seus corpos reais são mantidos em estado de hibernação, fornecendo energia para as máquinas. O protagonista, Thomas Anderson (Keanu Reeves), é um programador de computador conhecido como “Neo”. Ele começa a suspeitar da realidade que o cerca e é contatado por um grupo de rebeldes liderados por Morpheus (interpretado por Laurence Fishburne). Morpheus acredita que Neo é o “Escolhido”, uma figura profetizada que pode libertar a humanidade da Matrix. 5. 1984 Filme é baseado em obra famosa de George Orwell (Imagem: Reprodução Digital | Virgin Films) Baseado no romance de George Orwell e estrelado por John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton e Cyril Cusack, o filme narra a vida de Winston Smith (Hurt), um funcionário público de baixo escalão em uma Londres devastada pela guerra, governada por Oceania, um superestado totalitário. Smith luta para manter sua sanidade e sua compreensão da realidade, enquanto o poder esmagador e a influência do regime perseguem o individualismo e o pensamento independente, tanto em nível político quanto pessoal. O longa retrata uma sociedade totalitária e opressiva, em que um regime autoritário exerce controle absoluto sobre a vida e as opiniões dos cidadãos. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

