Escola de Artes e Ofícios lança oficina de educação patrimonial

A Escola de Artes e Ofícios lança nesta sexta-feira, 21, no Museu da Imagem e do Som, a edição 2023 do projeto Patrimônio Para Todos (PPT)

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), lança nesta sexta-feira, 21, às 17 horas, no Museu da Imagem e do Som do Ceará, a edição 2023 do projeto Patrimônio Para Todos (PPT) – uma aventura através das memórias. A iniciativa visa sensibilizar jovens sobre a importância do patrimônio cultural e capacitá-los através de oficinas de educação patrimonial que serão realizadas em cinco bairros de Fortaleza: Canindezinho, Conjunto Ceará, Mucuripe, Poço da Draga e Serrinha.

Durante o evento, será apresentado o cronograma do projeto e a equipe de jovens facilitadores(as) selecionados(as). Os historiadores João Paulo Vieira, coordenador de Acervo e Pesquisa do MIS; e Hannah Mariah, coordenadora do PPT, farão uma explanação sobre o tema “Patrimônios (in)visíveis da cidade: a experiência do Projeto Patrimônio para Todos”.

Haverá ainda uma apresentação musical com o cantor, compositor e artista de rua Zé Pedro Viajante, uma das referências culturais que foram mapeadas pelo PPT no ano passado, no bairro Jangurussu.

Falando agora em lançamentos, o evento marcará a estreia do mini documentário “Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - 20 Anos”. A produção percorre a atuação da Escola ao longo de 20 anos, tendo contribuído ao longo desse período para as políticas públicas de promoção, preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural material e imaterial do Ceará, sendo uma referência no ensino nas áreas da Conservação e Restauração e no campo dos ofícios tradicionais.

Além deste, também será lançado o minidoc “Patrimônio Para Todos - Uma Aventura Através da Memória”, sobre a edição 2022 do PPT. Os dois filmes são assinados pelo produtor e diretor audiovisual Henrique Dídimo.



Programação completa:



Abertura com a exibição do minidocumentário “Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - 20 Anos” (2023, direção de Henrique Dídimo)



Exibição do minidocumentário “Patrimônio Para Todos - Uma aventura através da Memória” (2023, 14min, direção de Henrique Dídimo)



Apresentação Patrimônios (in)visíveis da cidade: a experiência do Projeto Patrimônio para Todos, com João Paulo Vieira, historiador e Coordenador de Acervo e Pesquisa do MIS; e Hannah Mariah, historiadora e Coordenadora do PPT; Lukresya Farias, monitora do PPT.



Apresentação musical com o cantor, compositor e artista de rua Zé Pedro Viajante.



Lançamento do projeto Patrimônio Para Todos

Quando: sexta-feira, 21, às 17 horas

sexta-feira, 21, às 17 horas Onde: Museu da Imagem e do Som ( av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som ( av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

