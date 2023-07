Fortal 2023 terá surpresa na primeira noite da edição de 30 anos

A primeira noite do Fortal 2023 acontece nesta quinta-feira, 20, e terá uma surpresa em sua abertura na passagem do bloco Bagunça, comandado pelo grupo baiano Parangolé. A surpresa foi preparada pela Beats, bebida oficial do evento este ano.

Segundo a marca, a surpresa foi feita para comemorar os 30 anos do Fortal e “tirar o fôlego” do público na passagem do bloco no Corredor da Folia. A diretora de marketing da Beats, Thais Soares, sustenta que eles irão “trazer o inesperado para o Fortal”.

O evento deste ano tem o maior line-up de sua história. Apesar do tema ser “O Fortal mais axé de todos os tempos”, sua programação conta com os mais diversos artistas da música nacional, com nomes como Ludmila, Ivete Sangalo, Bell Marques, Matuê, Ana Castela, Wesley Safadão, Banda Eva, entre vários outros artistas.

Serão quatro dias de micareta na Cidade Fortal, local em que a festa é realizada, começando no dia 20, quinta, e encerrando no dia 23, domingo. Informações sobre seu funcionamento do evento são divulgadas no perfil do Instagram @fortaloficial.

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal (av. Aldy Mentor S/N - bairro Manoel Dias Branco)

Entrada: Vendas no site Efolia e Central do Fortal (RioMar Fortaleza, piso L1, próximo a sorveteria San Paolo)



