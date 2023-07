8 dicas para projetar um banheiro bonito e funcional

O banheiro é um dos ambientes que têm adquirido considerável destaque nos projetos arquitetônicos. Isso porque, ao longo dos anos, esse espaço teve um progresso significativo com a incorporação de novos hábitos e tecnologias. Assim, atualmente, é comum encontrar em uma residência mais de um banheiro, cada um com sua funcionalidade e característica.

Nesse sentido, os estudos sobre esse ambiente têm sido impulsionados, justamente a fim de tornar o seu projeto eficaz e prático para os moradores. “Um banheiro funcional consiste em uma junção de fatores que vão desde a realização de layout eficiente, escolha de materiais adequados, boa iluminação, armazenamento suficiente dos itens essenciais, ventilação adequada e a segurança. São estes os elementos-chave para projetar um ambiente capaz de atender a necessidades práticas e, ao mesmo tempo, transmitir as sensações de acolhimento e bem-estar”, dizem os profissionais Eloy e Felipe Fichberg, do escritório Trees Arquitetura.

A seguir, os arquitetos listam as principais orientações que um projeto de um banheiro funcional deve considerar. Veja!

1. Atenção ao layout

O primeiro segredo está na arquitetura funcional e inteligente que considera a disposição de todos os elementos, como a posição da bacia sanitária, chuveiro, banheira, bancada com cuba e qual tipo de cuba e armários. Segundo Eloy Fichberg, o objetivo é criar um fluxo eficiente que permita o acesso simplificado a cada elemento, evitando obstáculos desnecessários.

2. Escolha bem os revestimentos

O próximo passo é a escolha dos revestimentos e acessórios certos. A priori, os materiais devem ser resistentes à umidade e fáceis de limpar. “Azulejos cerâmicos, porcelanatos e pastilhas são opções comuns para as áreas molhadas do banheiro, enquanto superfícies como mármore ou granito podem ser especificadas para adicionar um toque de elegância. Os revestimentos de piso também devem ser antiderrapantes, visando à segurança dos usuários”, sintetiza Felipe Fichberg, que lista as opções mais adotadas nos projetos:

Paredes

Azulejos: escolha clássica devido à sua durabilidade, facilidade de limpeza e resistência à umidade. Com uma ampla variedade de cores, desenhos, padrões e tamanhos, permite criar diferentes estilos;

escolha clássica devido à sua durabilidade, facilidade de limpeza e resistência à umidade. Com uma ampla desenhos, padrões e tamanhos, permite criar diferentes estilos; Porcelanato: tal qual o azulejo oferece e permite uma enorme gama para as escolhas, porém com uma resistência, durabilidade e tamanhos maiores abre um verdadeiro leque quanto à variedade de acabamentos que pode igualar-se aos materiais naturais como a pedra, a madeira e os mais diversos materiais como mármores ou granitos;

tal qual o azulejo oferece e permite uma enorme gama para as escolhas, porém com uma resistência, durabilidade e tamanhos maiores abre um verdadeiro leque quanto à variedade de acabamentos que pode igualar-se aos materiais naturais como a pedra, a madeira e os mais diversos materiais como mármores ou granitos; Pastilhas: já na linha de pequenos formatos os pequenos revestimentos de porcelana ou vidro podem ser usados para criar detalhes ou mosaicos nas paredes ou serem usados com cor única. Adicionam um toque decorativo ao banheiro e estão disponíveis em diferentes cores e texturas.

Bancadas

Mármore: escolha elegante e durável, se destaca pela beleza e aparência sofisticada e por meio das amplas possibilidades de tonalidades e padrões;

escolha elegante e durável, se destaca pela beleza e aparência sofisticada e por meio das amplas possibilidades de tonalidades e padrões; Granito: popular para bancadas de banheiro, é durável e oferece um excelente custo-benefício aos projetos;

popular para bancadas de banheiro, é durável e oferece um excelente custo-benefício aos projetos; Silestone: superfície sólida que combina quartzo natural com resinas, é resistente às manchas, riscos e umidade.

Armários

MDF laminado: é uma opção comumente adotada devido ao custo e a enorme gama de cores e texturas. Deve ser usado com cuidado porque não deve ser molhado, mas tem baixo custo de manutenção;

é uma opção comumente adotada devido ao custo e a enorme gama de cores e texturas. Deve ser usado com cuidado porque não deve ser molhado, mas tem baixo custo de manutenção; Madeira maciça: é sempre bem vinda. Nos dias atuais, por conta do alto custo desse material, é usado com certa parcimônia. Se por acaso houver um acabamento de parede que precise ser protegido da água, então o uso da madeira no rodapé é muito bem vindo pois ele evitará que a água atinja o material instalado. Se a marcenaria do banheiro for em madeira natural, o custo será mais alto, mas sua durabilidade será longeva.

Toalheiros

Aço inoxidável: fáceis de limpar, são duráveis e complementam diferentes estilos de banheiro;

fáceis de limpar, são duráveis e complementam diferentes estilos de banheiro; Alumínio: opção leve e resistente à corrosão para toalheiros, é encontrado em uma profusão de acabamentos e estilos.

Pisos

Porcelanato: assim como nas paredes, é uma escolha popular para pisos por conta de sua resistência à umidade, durabilidade e limpeza simplificada;

assim como nas paredes, é uma escolha popular para pisos por conta de sua resistência à umidade, durabilidade e limpeza simplificada; Cerâmica: as cerâmicas com medidas menores de até 40 cm x 40 cm tem sido menos usada porque os porcelanatos com grandes medidas ocuparam seu espaço, mas há opções bem bonitas que devem e podem ser consideradas uma vez que o custo é muito atrativo também. Não devemos esquecer dos azulejos hidráulicos, quase exclusivos e pequenos, mas que depois de instalados formam desenhos incríveis e tem muitos anos de longevidade.

3. Defina a iluminação

Um banheiro funcional requer uma luz adequada que garanta uma visibilidade ideal para a realização de tarefas diárias como a higiene pessoal, os cuidados com a pele, a maquiagem e a barba. Em razão dessas situações, os arquitetos do escritório Trees Arquitetura indicam que o projeto luminotécnico inclua duas tipologias de luz: a geral e a direcionada.

A geral abrange a área total e é alcançada por meio de luminárias de teto e luminárias embutidas para melhor combinação de luz natural e artificial. Por sua vez, a direcionada entra em cena para realçar características específicas do banheiro, como nichos decorativos, prateleiras ou obras de arte.

Para tanto, utilizam-se spots direcionáveis ou arandelas, além de, eventualmente, iluminação embutida em pontos estratégicos. “Também é possível conceber um ambiente mais relaxante com iluminação indireta ou regulável, que permite ajustar a intensidade da luz de acordo com a preferência do usuário”, completa Eloy Fichberg.

4. Pense na ergonomia do ambiente

A ergonomia é um fator que nem sempre é considerado na fase de planejamento, mas o arquiteto Felipe Fichberg alerta que, para garantir uma experiência ergonômica no banheiro, especialmente para pessoas de diferentes idades e alturas, é fundamental considerar algumas adaptações nos elementos principais, como a altura da pia e da bacia sanitária, minimizando esforços desnecessários.

“Recomenda-se que a altura da bancada seja ajustada levando em consideração a estatura média da população ou as necessidades específicas dos usuários. Em geral, a altura da bancada deve ser instalada, pela parte de cima, entre 85 cm e 92 cm, para atender o usuário, mas é válido lembrar que essa referência pode mudar por conta das características individuais”, detalha o profissional.