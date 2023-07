Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (17/07/23)

Um filme de comédia vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 17 de julho (17/07), a partir de 22h25min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Anthony e Joe Russo, "Vingadores: Ultimato" é um filme estadunidense.

Após os eventos devastadores de "Vingadores: Guerra Infinita", o universo está em ruínas. Com a ajuda dos aliados restantes, os Vingadores se reúnem mais uma vez para reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio do universo.

Tela Quente hoje: trailer do filme desta segunda (17/07/23)

Assista direto do YouTube

Tela Quente hoje, 17/07

Vingadores: Ultimato



Quando : hoje, segunda-feira, 17 de julho (17/07), a partir de 22h25min



: hoje, segunda-feira, 17 de julho (17/07), a partir de 22h25min Onde: canal aberto da Globo

