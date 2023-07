5 sopas ricas em fibras para incluir na dieta

Veja como preparar receitas que auxiliam no funcionamento do corpo e no emagrecimento

As sopas podem oferecer vários benefícios para o funcionamento adequado do corpo. As ricas em fibras, em especial, ajudam a prevenir ou aliviar a constipação, mantendo o trato digestivo saudável e em movimento. Elas também têm a capacidade de aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão excessiva de calorias.

Por isso, confira como preparar sopas ricas em fibras!

Sopa de repolho

Ingredientes

1 repolho picado

2 cebolas picadas

340 g de molho de tomate caseiro

2 pimentões verdes picados

4 talos de aipo picados

6 cenouras cortadas em rodelas

1 l de caldo de carne caseiro

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os legumes em uma panela, adicione o caldo de carne, o molho de tomate, o sal e cozinhe por 10 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, tampe a panela e aguarde todos os legumes ficarem macios. Salpique sobre a sopa a salsinha e sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sopa colorida

Ingredientes

1 cebola ralada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite

2 cenouras raladas

1/2 abobrinha picada

1 beterraba ralada

1 maço de agrião

Cebolinha picada e sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Depois, acrescente todos os vegetais e refogue por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e adicione a água até cobrir todos os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo até amolecer os vegetais. Retire do fogo, deixe esfriar um pouco e polvilhe cebolinha picada. Sirva em seguida.

Sopa de aveia com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 cenouras cortadas em cubos

2 cebolas picadas

1 abobrinha cortada em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 talo de aipo cortado em rodelas

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 l de água

1 fio de azeite

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a aveia de molho de um dia para o outro em um pouco de água. No dia seguinte, escorra a água e, com o auxílio de uma peneira, lave a aveia. Em uma panela, coloque a aveia, cubra com água e cozinhe por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura, a abobrinha, o tomate e o aipo. Quando a cebola ficar transparente, desligue o fogo. Acrescente o refogado à panela com a aveia e misture. Se a sopa estiver muito espessa, coloque mais água. Adicione sal e cozinhe por 5 minutos. Para finalizar, inclua o espinafre, misture e cozinhe por aproximadamente 2 minutos. Sirva em seguida.