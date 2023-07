Conheça Brenda Jóia, cantora com origem no bairro Panamericano

Dona de hits como "Dancinha do Siri" e "A Malvadinha do Piseiro", Brenda Jóia decola na carreira musical com origem no Panamericano, em Fortaleza

"Brenda Jóia". Assim se apresenta ao público a artista de 23 anos que iniciou a carreira com o lançamento do primeiro CD na própria festa de 15 anos. Brenda Lima, nascida e criada em Fortaleza, moradora do bairro Panamericano, possui uma discografia que passeia do funk ao piseiro.

Artista de nascença, a cantora com inspiração em grandes nomes como Anitta, Luisa Sonza e Lexa iniciou a carreira aos 7 anos de idade como cover da cantora Joelma. Com uma agenda de shows em aniversários e eventos, Brenda conta que aos 13 anos se encontrou na carreira.

"Percebi que gostaria de seguir como cantora, que amava cantar e queria seguir o meu próprio estilo musical, que era o pop e funk. Com 15 anos, lancei meu primeiro CD, 'Colar de Beijos', com 10 faixas inéditas. Após o lançamento, tive a certeza que iria ter meu espaço no meio musical.

O lançamento e primeiro show foram na minha festa de 15 anos, então foram dois sonhos realizados", lembra Brenda.

As músicas da joia cearense podem entreter qualquer reunião de amigos e movimentar uma balada parada. De "Quenga" a "Tu é Feio", o ritmo e as letras da cantora contam com uma produção profissional e pensada.

"Tenho um produtor musical e compositor, Dyeguinho Silva, que está desde o comecinho conosco e a gente decide qual música será produzida, juntamente com o clipe", conta.

A nova aposta da cantora é o piseiro. Com o lançamento "A Malvadinha do Piseiro", Brenda prova versatilidade e avança na produção musical, ganhando os palcos da capital cearense com shows em casa noturnas e participações em programas de TV e rádio.

O clipe de maior sucesso da cantora já ultrapassa 48 mil visualizações. Com "Quando meu namorado briga", a artista utilizou a orla da Praia do Futuro como um dos cenários principais da produção.

Segundo Brenda, levar "o nome da minha cidade Fortaleza por onde passar" é um dos objetivos da carreira: "Sempre será um orgulho falar da minha cidade natal".

Moradora do bairro Panamericano, Brenda revela que é reconhecida pela região, grata pelo carinho dos fãs e diz não temer as críticas.

"Eu sou muito feliz por já ser reconhecida no meu bairro e por onde eu ando as pessoas reconhecem e falam que gostam do meu trabalho. Me sinto realizada com o carinho dos meus fãs. Não tenho medo dos julgamentos, convivo muito bem com as críticas negativas e positivas, filtro o que é bom para mim", argumenta Brenda.



Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, a cantora divide a agenda de shows com a produção de conteúdo digital e as atividades da graduação em administração. No 6º semestre, Brenda planeja administrar a própria carreira no futuro.



"A diferença da Brenda de 15 anos para a de agora é que me sinto mais madura, mais preparada e bem mais decidida do que eu quero. A minha profissão hoje é a música. Mas faço faculdade de administração para no futuro administrar minha própria carreira. Quero ser conhecida como uma cantora que leva alegria e divertimento para o público, mostrando todo o meu amor pela música e passando boas energias", torce.



A popstar cearense ainda adianta lançamentos para o público que a acompanha ainda para este ano. "Aguardem, porque vão ver e ouvir muito Brenda Jóia por aí", promete.

Onde encontrar Brenda Jóia

