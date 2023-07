Canela: conheça um dos melhores destinos na região da Serra Gaúcha

Considerada um dos melhores destinos da região das Hortênsias, na Serra Gaúcha, Canela reúne dezenas de parques temáticos e naturais, arquitetura germânica, cultura e muitas opções gastronômicas e de cervejas.

O município está situado a 115 quilômetros de Porto Alegre e conta com uma excelente estrutura hoteleira, com pousadas e hotéis que não deixam nada a desejar em conforto e sofisticação. O acesso é feito pela rodovia RS 235, uma das mais belas do país, em meio a charmosos canteiros de hortênsias e matas de araucárias.

Julho é o mês mais badalado

A cidade começou a despontar para o turismo em 1944, época da abertura de um cassino no Palace Hotel. O jogo atraiu muitos visitantes do Brasil e também de países vizinhos. A alta temporada é o inverno, em especial julho, e o fim do ano, de novembro à primeira quinzena de janeiro, com bastantes eventos ligados ao Natal. Não é à toa que o destino atrai milhares de visitantes de várias partes do Brasil. Vale a pena conhecer a região também entre fevereiro e maio ou em setembro e outubro.

Melhor época para visitar

O inverno, entre maio e agosto, é a época mais procurada pelos turistas para viajar a Canela. Durante esses meses faz bastante frio na região, podendo chegar a temperaturas negativas e até nevar. O verão, por outro lado, é bem quente, com média de 35 graus.

Como chegar

Há voos de São Paulo para Porto Alegre pela Gol, Azul e Latam. A partir do aeroporto da capital gaúcha, é possível seguir em um carro alugado, ônibus ou transporte de empresa turística.

Principais opções de turismo em Canela

Cascata do Caracol

Cercada de muito verde, Canela tem 25 parques naturais e temáticos. É um convite para casais românticos, famílias que buscam lazer ao ar livre e para quem gosta de turismo de aventura.

As paisagens são deslumbrantes e inesquecíveis, com inúmeros vales, morros, trilhas e quedas d’água, sendo a principal delas a Cascata do Caracol, um dos mais conhecidos cartões-postais do Rio Grande do Sul.

Situada no Parque Estadual do Caracol, a cachoeira pode ser vista de um mirante logo na entrada do local. Também é possível observar através dos bondinhos aéreos ao lado do parque, na rodovia RS 466. A atração despenca sobre um paredão de pedra no Vale da Lageana. É um dos pontos altos do ecoturismo na região.

Atrações radicais

Outra atração natural é o Parque da Ferradura, que apresenta diversas trilhas e um grande cânion de 420 metros de profundidade, com o Rio Caí. É possível avistar muitas espécies de animais silvestres no espaço, como quatis. Para quem gosta de adrenalina, Canela oferece pontos de esportes radicais.

Há atividades para todas as idades e com diferentes níveis de dificuldades. Os visitantes podem optar por caminhadas, passeios de quadriciclo, cavalgadas e bicicletas, além do rafting, no Rio Paranhana, e do rapel, no riacho Três Forquilhas. São 50 metros de paredão, sendo 47 metros com inclinação negativa, um desafio que intimida muitos iniciantes.

Diversão em família

Para quem viaja com a família, a cidade oferece muitas opções para a diversão nos parques temáticos. Entre elas, a Terra Mágica Florybal, que possui um circuito de trilhas com personagens folclóricos e míticos, na estrada do Caracol. Vale a pena também conhecer o Alpen Park, que tem atividades como tirolesa e trenó de montanha-russa, na rodovia Arnaldo Oppitz.

Outra atração interessante é o Mundo Gelado do Capitão, o primeiro parque temático de gelo da América Latina. O espaço é uma caverna com 30 toneladas de gelo e com 140 m2 e 40 metros de extensão.

Durante todo o ano, a temperatura é de 10 graus Celsius negativos. Os visitantes recebem um grosso casaco para aguentar o frio e podem apreciar cerca de 16 esculturas em gelo e o Ice Bar, além de móveis e utensílios.

Catedral de Pedra

De grande desenvolvimento urbano e econômico, especialmente pela agroindústria e pelos segmentos moveleiro, madeireiro e de malharia, Canela recebeu influências dos colonos alemães do século 19. Por isso, ainda preserva muitos chalés de estilo bávaro.​

Com pouco mais de 42 mil habitantes, a cidade mantém o clima calmo de interior e reserva uma variedade de pontos interessantes que merecem visita. E um dos mais importantes é a imponente Catedral de Pedra, nome pelo qual é conhecida a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes.

Localizada na região central do município, tem estilo gótico inglês com uma vistosa torre de 65 metros, um carrilhão de 12 sinos de bronze fabricados na Itália e vitrais que são autênticas obras de arte, assim como os adornos e o altar, que tem como tema a Santa Ceia.

Em seu interior, destacam-se painéis que retratam a “Aparição de Nossa Senhora”, a “Alegoria dos Anjos” e a “Anunciação”. Tamanha beleza levou a igreja a ser candidata a uma das Sete Maravilhas do Brasil em 2010.