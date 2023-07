3 receitas práticas e deliciosas de brownie

O brownie é a sobremesa ideal para saciar a vontade de comer doce, especialmente se você gosta de chocolate. E, apesar de parecer simples, costuma agradar os mais diversos paladares, isso porque ele tem um sabor único e é perfeito para ser servido com sorvetes e caldas. No entanto, o seu destaque está mesmo é no preparo, pois ele é fácil de fazer e fica pronto em poucos minutos.

A seguir, confira 3 receitas de brownies diferentes e saborosas para você experimentar!

Brownie de chocolate com nozes

Ingredientes

6 colheres de sopa de manteiga

4 xícaras de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de açúcar

1 tablete de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 1 1/4 xícara de chá de farinha de trigo

4 ovos

1 colher de chá essência de baunilha

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e misture bem. Adicione a manteiga, o chocolate em pó e a essência de baunilha e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e misture até obter um creme homogêneo. Por último, coloque o chocolate e as nozes picadas e mexa bem. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Dica: sirva com cacau em pó polvilhado.

Brownie de prestígio

Ingredientes

3 ovos

250 g de açúcar

210 g de farinha de trigo

3 xícaras de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de manteiga derretida

1/5 de xícara de chá de coco ralado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e bata bem. Aos poucos, adicione o chocolate em pó e a farinha de trigo, intercalando os ingredientes, e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o coco ralado e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, polvilhe com o coco ralado e sirva em seguida.