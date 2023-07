3 receitas incríveis de massas vegetarianas para o sábado

As massas são excelentes para quem gosta de praticidade e versatilidade na cozinha. Além disso, podem ser preparadas sem ingredientes de origem animal e adaptadas da maneira que você preferir. Com diversas opções de formatos, recheios e tempo de preparo, elas são uma alternativa deliciosa para quem procura refeições saborosas.

Por isso, selecionamos 3 receitas de massas vegetarianas para você preparar em casa.

Nhoque ao molho de tomate

Ingredientes

3 batatas cozidas e descascadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de sal

6 tomates maduros

3 tomates-cerejas

3 dentes de alho

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 colher de chá de sal

Azeite e queijo muçarela vegano ralado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Molho

Corte os tomates ao meio e retire as sementes. Bata-os no liquidificador até obter um purê. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho, acrescente o purê de tomate, os tomates-cerejas, o sal e o manjericão. Deixe ferver em fogo baixo até obter um molho espesso.

Massa

Em um recipiente, amasse as batatas e acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Transfira a massa para uma superfície lisa enfarinhada e faça tiras com pedaços da massa. Após, corte as tiras de massa em cubinhos. Em uma panela grande, coloque bastante água, um pouco de sal e deixe ferver em fogo médio. Vá acrescentando, aos poucos, os cubinhos de massa, eles vão flutuar quando estiverem prontos. Retire-os e coloque em um recipiente e regue com o molho. Sirva com o queijo muçarela vegano ralado.

Quiche de cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça

8 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Água a gosto

Recheio

250 g de tofu

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de água

3 cebolas cortadas em fatias finas

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture todos os ingredientes secos. Em seguida, adicione o azeite e vá misturando com as pontas dos dedos, ou com uma espátula, até que vire uma espécie de farofa. Vá dando o ponto com água, para que a massa fique firme, mas não ressecada.

Recheio

Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um fio de azeite e coloque a cebola com uma pitada de sal. Deixe a cebola cozinhar entre 20 e 30 minutos, mexa de vez em quando até ela ficar caramelizada e reserve. No liquidificador, bata o tofu, o azeite, o sal, o suco de limão e a água até formar um creme.

Montagem

Molde com a massa uma forma de torta com fundo removível. Comece pelas beiradas e vá para o centro. Faça furos na massa com um garfo e asse em forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno, coloque o creme de tofu e asse por mais 15 minutos. Finalize com as cebolas caramelizadas e sirva em seguida.